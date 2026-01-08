HYが、Hey! Say! JUMP・伊野尾慧と松本穂香がW主演を務めるドラマ『50分間の恋人』の挿入歌を担当することが決定した。併せて、新アーティスト写真も解禁された。ドラマ『50分間の恋人』は、AIだけが親友の変わり者イケメン・晴流と、仕事に夢中な堅実女子・菜帆が繰り広げる、ズレきゅんラブコメディだ。今回挿入歌となった新曲のタイトルは「Swing Swing Heart」。新里英之（Vo, G）がドラマのために書き下ろした楽曲で、心にそ