米国がベネズエラと連携しているロシア船籍のタンカーを北大西洋の公海上で拿捕したことを受け、ロシアが「21世紀型の海賊行為だ」と強く反発した。拿捕当時、付近の海域にロシアの軍艦がいたと伝えられていて、米ロ間の軍事的・外交的な緊張が高まっている。ホワイトハウスのキャロライン・レビット報道官は7日（現地時間）、定例記者会見で「当該船舶は米連邦裁判所が発行した令状に基づき、合法的に拿捕された」とし、「制裁対