2025年（1月〜11月）、文春オンラインで反響の大きかった記事ベスト5を発表します。女性芸能人部門の第4位は、こちら！（初公開日 2025/10/07）。【画像】「ふっくらした肉感がいい」池脇千鶴（43）が朝ドラで見せた“体のパーツ”＊＊＊NHK連続テレビ小説の第113作『ばけばけ』が9月29日より放送開始となった。本作は、松江の士族の娘・小泉セツと、その夫で作家の小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を