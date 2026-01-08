ソフトバンクグループ（SBG）は2025年12月31日、チャットGPTを手がける米オープンAIへの225億ドル（約3兆5000億円）の追加出資が完了したと発表した。同社への出資総額は計347億ドルで、持ち分比率約11％の大株主となった。SBGは12月29日にもデジタルインフラへの投資専門の米投資会社デジタルブリッジ・グループの買収を発表したばかり。【画像】「孫正義の長女」と出自を突如公表、幼稚舎から慶應一筋の川名麻耶氏孫正義氏（左