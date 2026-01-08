【ワシントン共同】トランプ米大統領は7日、米国が管理するベネズエラ産原油の販売で得た資金を使い、ベネズエラが農産品や医薬品など「米製品のみを購入する予定だ」と明らかにした。自身の交流サイト（SNS）に投稿した。