8人組グループ・timeleszの原嘉孝が、8日放送のフジテレビ系バラエティー『トークィーンズ』（後11：15）に出演する。いままでメディアで語ったことがないという恋愛観を語り尽くす。初めて語られる原の恋愛観に、果たしてトークィーンズメンバーはどんな反応を見せるのか。【番組カット】恋愛観を初披露！女性陣に囲まれる原嘉孝社会現象にまでなった新メンバーオーディション“タイプロ”で、見事、新メンバーの座を射止めた