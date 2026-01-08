新年初の一戦で、早速ファンを魅了した。将棋の藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）が1月7日、第11期叡王戦本戦トーナメント1回戦で山崎隆之九段（44）に勝利。両者が見せたハイレベルな将棋に、ファンをはじめ解説棋士からも絶賛の声が上がった。【映像】グラフにも注目！藤井六冠が勝利した瞬間藤井竜王・名人にとっての新年初対局は、全八冠奪還への大きな一歩となった。本局は、山崎九段の四間飛車に対し、