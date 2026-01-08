自分が勤務しているラーメン店に侵入し現金を盗んだうえ、放火した疑いで男が逮捕された。勤務するラーメン店から現金盗み放火の疑い堀田陽平容疑者（当時41）は2025年12月、群馬・藤岡市にある閉店後のラーメン店に侵入し、現金約50万円を盗んだうえ放火し、店を全焼させた疑いが持たれている。堀田容疑者は、この店で従業員だった。堀田容疑者は、容疑を否認しているという。