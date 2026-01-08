スーパーホテルは、「スーパーホテル岐阜・中津川天然温泉」を12月18日に開業した。建物は地上10階建てで、客室はエクストラルーム、レディースエクストラルーム、最大4人まで利用できるハリウッドツインルーム、ロフトベッド付きのスーパールーム、スーパールームコネクティングなどを含む全142室を設ける。館内には天然温泉「恵那峡の湯」を備えるほか、夜間のラウンジでは岐阜県・中津川の地酒、ちこり村で作った焼酎「ちこちこ