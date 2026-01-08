2025シーズンのJ２リーグに全38試合フル出場し、徳島ヴォルティスのリーグ最少失点（24）に大きく貢献したGK田中颯が、今オフ、FC東京への完全移籍を決意した。オファーをもらって「J１にチャレンジしたい、FC東京にタイトルをもたらしたいという気持ち」がその決断の決め手のひとつになった。「ここから何段階もスケールアップする必要があるし、また一からという心構えで臨みます。昨季の経験を糧にしながら、しっかりとピッチ