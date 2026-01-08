現地１月７日に開催されたプレミアリーグの第21節で、三笘薫が所属する10位のブライトンが、２位の強豪マンチェスター・シティと敵地で対戦。１−１のドローに持ち込み、勝点１をもぎ取った。この一戦で圧巻の同点ゴールを叩き込んだのが、左サイドハーフで先発した三笘だった。０−１で迎えた60分、左サイドでボールを受けると、カットインで２人をかわして右足のシュート。ニコ・ゴンサレスの股を抜いたコントロールショッ