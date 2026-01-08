「人は誰もが死ぬ。ぼくもあなたも。わかっているのはそれだけ。どうやって？ どんなふうに？ ならば井上さんに訊ねよう。きっとすべてを教えてくれるから」（高橋源一郎さん）、「この本を読めば、ひとりでも幸せに死んでいける！みんなが安心できる本です」（樋口恵子さん）と絶賛の新書『おひとりさま時代の死に方』が話題になっています。いま日本社会はどんな状態になり、多くの方がどんな悩みをもっていて、実際ひとりで死ん