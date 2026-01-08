年が明け、何か新しいことを始めたり、学んだりするのに最適なタイミングとなりました。本記事では、講談社現代新書の中から厳選した5冊の入門書を紹介します。新しい学びにお役立てください！竹村牧男『はじめての大乗仏教』日本の仏教はすべてここから花開いた――。仏教哲学の碩学が巨大な思想の本質を平易に解説！・縁起の関係主義的世界観とは？・なぜ「他力」なのか？・実体的存在を否定する「空の思想」とは？・生死輪廻を