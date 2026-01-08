参政党の街頭演説会を妨害したとして、警視庁が、５０歳代の男を威力業務妨害容疑で東京地検に書類送検したことが捜査関係者への取材でわかった。書類送検は６日。捜査関係者によると、男は昨年８月８日午後６時頃、同党の街頭演説会が行われていた新宿区のＪＲ新宿駅南口前の路上で、人工的に霧を発生させる機械を使い、計６回にわたって霧を噴射して演説会の円滑な進行を妨げた疑い。同党からの被害申告を受けた同庁が捜査