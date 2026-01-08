Stray Kids（ストレイキッズ）が、米国の大規模音楽フェスティバル「The Governors Ball Music Festival（ザ・ガバナーズ・ボール・ミュージック・フェスティバル）」のメイン・アーティストとして招待された。6月5〜7日、米ニューヨーク・フラッシング・メドウズ・コロナパークで開かれる同イベントの6日公演のメインを飾ることが決まった。同イベントは、毎年夏にニューヨークで開催される大規模野外音楽フェスティバルでエミネ