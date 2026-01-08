12月27日、大阪。大同生命SVリーグの2025年最後となった連戦の初戦で、初代王者サントリーサンバーズ大阪は大阪ブルテオンと首位を争い、セットカウント３−１で勝利を飾っている。サントリーは開幕戦でブルテオンに敗れて以降、これで怒涛の14連勝。天皇杯ではヴォレアス北海道に金星を献上したものの、リーグ戦では死角のない強さが目立っている。「今日は勝てたことがよかったし、連勝記録も更新できたのはよかったと思いま