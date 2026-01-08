12月27日、大阪。大同生命SVリーグ2025年最後の連戦は、首位攻防戦だった。その第１戦、サントリーサンバーズ大阪が大阪ブルテオンを迎え、セットカウント３−１で勝利を収めた。ブルテオンはブラジルで開催された世界クラブ選手権から帰国して中二日で、試合をするようなコンディションではなかったことはあるが、王者は勝ち星をつかみ取って首位に立った。その中心にいたのが、日本代表アウトサイドヒッターの郄橋藍（