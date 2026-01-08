誰もが性暴力を受けている自治体の長も失脚する。企業のトップも、人気ラジオパーソナリティーも、元アイドルもお笑いタレントも、性欲を制御できない。それぞれの世界で成功をおさめ、地位を手にしている大人が、性加害疑惑で一切を失うニュースが2025年も後を絶たなかった。性教育問題の専門家、阿部真紀さんに話を聞いた。取材・文＝渡邉寧久前編記事＜グループLINEで「動画」を共有していた「ロリコン教師」たち…明るみになっ