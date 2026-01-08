企業文化以上に深刻な、不適切な会計処理の「真因」前編記事〈ニデック不適切会計で辞任の永守氏…“容赦のない詰め”という「罪」、見落とされがちな「功」〉では2025年12月19日付で発表されたNIDEC（ニデック）の永守重信氏の「容赦のない詰め」という罪、2兆円を超える巨大企業で時価総額の成長を実現してみせた経営手腕の「功」について述べた。では、その永守氏の経営手腕の根本にあるものは何だったのか。論者によってそれは