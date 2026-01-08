マネジャーを観察していると、部下に慕われて、その部下の成果によって評価を上げていく人がいるいっぽうで、部下が全然成長しないと嘆き、一人で抱え込んでプレイングマネジャーとして毎日遅い時間まで働いている人もいます。両者の違いはどこから来ているのでしょうか。本稿では、部下を成長させ、さらに慕われるリーダーがもっている考え方をご紹介します。※本稿は、竹下綾美『任せるの壁プレイングマネジャーを卒業する5つ