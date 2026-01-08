各国の高齢化率が7%（高齢化社会）、14%（高齢社会）、21%（超高齢社会）に達するまでの所要年数 高齢化が進む国といえば、日本が思い浮かびますが、お隣の韓国は日本を上回る速さで高齢化が進んでいます。世界的にも際立つスピードで「老いる」韓国。現状と原因、今後の見通しを解説します。この記事は、朝日新聞（デジタル版）の連載「そもそも解説」で、2024年9月16日に配信された記事を再構成してお届けします。本