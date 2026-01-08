わずか５分の奇襲攻撃1月2日午後10時46分（米東部時間・日本時間3日午前0時46分）、ドナルド・トランプ米大統領が南米ベネズエラに対する地上軍事攻撃と、ニコラス・マドゥロ大統領拘束作戦の実行を指示した。米陸海空軍・海兵隊の戦闘機、戦闘ヘリ、ドローンなど計150機以上の軍用機を投入し、陸軍の第1特殊部隊デルタ作戦分遣隊（通称「デルタフォース」＝米ノースカロライナ州フォートブラッグに配属）と第160特殊作戦航空連隊