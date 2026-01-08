タリーズコーヒージャパンは1月9日(金)より、バレンタインシーズンに向けたドリンクおよびフードを発売する。チョコレートとフルーツをテーマにした季節限定ティードリンクやスイーツが登場する。〈バレンタインシーズン限定ドリンク〉◆「ホワイトショコラオランジュラテ」(HOT/ICED)Tallのみ:695円オレンジの爽やかな酸味とほろ苦さがエスプレッソと調和し、ホワイトチョコレートのまろやかな甘さが全体を包み込む。ホイップを混