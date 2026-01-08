セントラルパークでピクニックを楽しむ市民＝2020年8月、ニューヨーク、坂本真理撮影 「人種」の考え方の起点は18世紀のスウェーデン出身の博物学者の著書だそうです。どのように人種を分けていたのでしょうか。また、筆者は「区分」ばかりにとらわれることに疑問を感じます。国勢調査の先にある「政策」の重要性についても考えます。現代に連なる「人種」の考え方の起点とされるのは、スウェーデン出身の博物学者、カ