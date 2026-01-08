「恋人としてみることができない！」と宣言を受けて、凹んだ経験を持つ男性もいるのではないでしょうか。しかし、恋愛対象外だった男性を好きになる女の子もきっといるはず。そこで今回、女の子の本音を探るべく、「恋愛対象外の男性を好きになる瞬間８パターン」を紹介させて頂きます。【１】ダメな女性に片想いをしているのを知り、「私の方が幸せにできるはず！」と躍起になった瞬間女性が見るに見かねて、アプローチしてくる夢