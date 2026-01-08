人型ロボットへの高まる期待工場や倉庫、店舗などで人間と共に働いたり、一般家庭で家事をこなしたりする「ヒューマノイド（人型ロボット）」への期待がかつてない程に高まっている。米国ではイーロン・マスクCEO率いるテスラが、これまでのEV（電気自動車）に代わる次世代の主力商品として「オプティマス（Optimus）」と呼ばれる人型ロボットを開発中だ。そのプロトタイプ（試作機）は早くも2022年10月にテスラの本社ビル内で公開