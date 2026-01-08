上海にオープン「スシロー」が14時間待ち先月（2025年12月）6日、中国・上海市に日本の回転寿司チェーン「スシロー」が2店舗同時にオープン。なんと開店時から約700組、約14時間待ちとなる大盛況ぶりを見せ、話題となった。フード＆ライフカンパニーズ（F&LC）が展開するスシローは、2021年に広東省広州市に中国初進出を果たしてから、徐々に店舗数を伸ばしていき、今回の上海出店で中国本土においては71店舗目となる。一方、