【著者インタビュー】大島真寿美さん／『うまれたての星』／集英社／2750円【本の内容】アポロ11号が月面着陸に成功する1969年。出版社の新入社員、18歳の牧子は「週刊デイジー」「別冊デイジー」編集部の経理担当となり、これまで知らなかった少女漫画に目を開かれる。才能あふれる漫画家を発掘する編集長のもと、漫画家とタッグを組んで新しい少女漫画を次々に送り出す編集者がいれば、まったく縁のない世界に放り込まれて戸惑