中国BYDがEVメーカーのトップに1月1日、中国自動車メーカーの比亜迪（BYD）は、2025年の電気自動車（EV）販売台数が前年比27.86%増の225万6714台だったと発表した。米テスラの同年の販売台数は164万台程度とみられる。BYDはEVメーカーとして世界トップに躍り出た。昨年、BYDは中国国内での需要低迷に直面した。9月には、年間の販売目標台数を550万台から460万台に引き下げた。ただ、好調なEVのおかげで新エネルギー車（EV、PHV、FC