元フィギュアスケート選手で、現在はタレントとして活躍中の浅田舞が人気お笑いタレントとのコラボを明かした。浅田は８日までに更新したインスタグラムで「ダンスで重なる、特別な瞬間Ｎｅｔｆｌｉｘ『１０ＤＡＮＣＥ』コラボ動画キンタロー。さんと社交ダンス。終始楽しく、踊るたびに自然と笑顔になって、忘れられないひとときになりました」とつづり、キンタロー。とのコラボを報告。黒の衣装姿で華麗に踊るワンシーン