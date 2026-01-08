「え、そんなことありえない。もし本当だったらめちゃくちゃ嬉しいですけど……」──1月3日、記者からの連絡に20代のベネズエラ人男性はそう返答した。【写真を見る】米当局者に連行されるマドゥロ大統領。アイマスクにヘッドフォン姿で移送中の瞬間この日、南米ベネズエラの首都カラカスで、米国によってニコラス・マドゥロ大統領が拘束された。しかし同国内では情報伝達にタイムラグがあったようだ。世界が衝撃を受けるなか、