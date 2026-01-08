火付盗賊改方の長官・長谷川平蔵──通称「鬼平」の活躍とさまざまな盗賊との激闘を描いた池波正太郎の小説『鬼平犯科帳』は、名優を主演に迎え何度も映像化されており、1989年から2016年にかけての二代目中村吉右衛門主演シリーズ（フジテレビ・松竹）に続き、2024年からは十代目松本幸四郎による新シリーズが始まった。時代劇専門チャンネルのオリジナル時代劇として、吉右衛門のシリーズと同じ松竹撮影所（旧・京都映画）で制作