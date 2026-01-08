グローバル向けの高級モデルルノーは、新型SUV『フィランテ』を1月13日に発表する予定だ。グローバルラインナップの最上位に位置するフラッグシップモデルとなる。【画像】一充電で1000km以上を走破！ エアロボディの究極コンセプト【ルノー・フィランテ・レコード2025を詳しく見る】全48枚韓国・釜山の工場で生産され、当初は現地市場向けだが、その後グローバル市場へ輸出される予定だ。今のところ、右ハンドルの英国市場への