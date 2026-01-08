「セクシーに生きるJustbeyourself」をコンセプトに、女性らしさの進化を提案するRAVIJOURから、2025COLLECTION#12が登場。ホリデーシーズンにふさわしい華やかさと繊細な美しさを備えた新作ランジェリーに、心ときめくラインナップが勢ぞろい♡12月11日(木)12:00～公式オンラインストアにて発売スタート、全国店舗は12月12日(金)～展開開始です。 気品×色香が共存♡注目4