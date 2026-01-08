アメリカのルビオ国務長官は7日、ベネズエラの今後について3段階で再建を進める計画を明らかにし、国家の安定化を最優先する考えを示しました。ルビオ国務長官は7日、ベネズエラの再建を3段階で進める計画を明らかにしました。「混乱に陥ることは避けなければならない」と述べ第1段階として国家の安定化を目指し、ベネズエラ産の原油を売却した収益をベネズエラ国民に分配する考えを示しました。第2段階を復興と位置づけ、アメリカ