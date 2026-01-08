スノーボードW杯女子ハーフパイプ第4戦で決勝に進んだ工藤璃星＝アスペン（ゲッティ＝共同）【アスペン（米コロラド州）共同】スノーボードのワールドカップ（W杯）は7日、米コロラド州アスペンでハーフパイプ（HP）第4戦の予選が行われ、ミラノ・コルティナ冬季五輪代表が確実な戸塚優斗（ヨネックス）が2組1位となり、14人で争う9日（日本時間10日）の決勝に進んだ。北京冬季五輪覇者の平野歩夢（TOKIOインカラミ）は出場して