0歳の双子と100歳の曽祖父が正月に初対面した写真が、X上で話題を集めている。曽祖父は1925（大正14）年生まれで、双子は生後5カ月の女の子。布団に寝転ぶ双子に曽祖父が笑いかける1枚に「奇跡ですね」「頭の形がそっくり」などの声があふれた。【写真】0歳の双子と100歳の曽祖父…ついに初対面！孫3人、曾孫5人に囲まれて投稿したのは双子の母親で、X名・Cat@2y+双子5mさん（＠neko_to_sakura2）。曽祖父は夫の祖父に当たり、写真