東京都が2025年11月に公表した「令和7年度男性の家事・育児実態調査」によると、家事・育児にかける1日の平均時間は女性が7時間48分、男性が3時間29分。【写真】警察や児童相談所などへ「通報を！」という声も依然として女性側の負担が圧倒的に大きいが、前回調査（令和5年度）に比べて男女差が約1時間縮まったという。そんななか、ふた（@kobutakundayo7）さんが遭遇した「無責任過ぎる父親」の投稿がX（旧Twitter）で大きな注目