「腫瘍を切除して安心していたんですが…4年半後に再発（転移）が見つかって、根治困難と診断されたんです」。小学6年生の息子がいる一児のママ（45）は、自身の病状について語る。現在は積極的治療が難しく、痛みを和らげる「緩和ケア」に移行している。小さな息子と夫との残りの生活を大切に過ごしながら、今思うことは―。【写真】現在は医療用麻薬を使って痛みをコントロールしています何で私なんだろう…最初に体に異変があっ