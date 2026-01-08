新たなカスタマイズの可能性を提案する「先行事例」に！2026年1月9日から11日まで幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催されるカスタムカーの祭典「東京オートサロン（TAS）2026」において、トヨタの新型「ランドクルーザーFJ（ランクルFJ）」をベースとした「ランドクルーザーFJ Customize Concept（以下、カスタマイズ・コンセプト）」の実車展示が行われます。トヨタグループであるトヨタカスタマイジング＆ディベロップメント