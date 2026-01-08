●北風の影響で、きょう8日(木)は日中も厳しい寒さに●あす9日(金)の朝は一段と強い底冷え。市街地でも水道管凍結のおそれ●3連休は強烈寒波襲来。路面の凍結や交通機関への影響などに十分注意を＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜から日本列島に寒気が流れ込み、この時間にかけて日本海側を中心に雲が広がってきています。 きょう8日(木)日本の周辺は西高東低の冬型の気圧配置が強まり、夜にかけて県内には北からの冷たい空気が流れ