俳優・加藤ローサ（４０）がこのほど、都内で行われた９日スタートのテレ東系主演ドラマ「婚活バトルフィールド３７」（金曜、深夜０・１２）の記者会見に共演の３時のヒロイン・福田麻貴（３７）らと登壇した。容姿端麗ながら、プライドが高く気がつけば３７歳となった独身女・赤木ユカを演じる加藤は「男性を投げ飛ばすシーンを撮り終えた直後で絶賛、筋肉痛です」とあいさつ。高校時代に柔道大会優勝経験もある役で「体力的