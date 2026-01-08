ＴＢＳの江藤愛アナウンサーが５日、自身のインスタグラムを更新。元ＡＢＣテレビでフリーのヒロド歩美アナとのツーショットを公開した。「『熱闘甲子園』×ドラフト特番『ＴＨＥ運命の１日』の縁です」と投稿し、笑顔で並んだ自撮り写真をアップした江藤。「去年、初めてランチしたヒロドアナウンサー。初めて会った時にとっても爽やかで、また会いたいな…と思っていました。たくさんお話できて楽しかったし、『米』がいいよ