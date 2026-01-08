学習塾「明光義塾」が中学3年の子どもを持つ保護者に高校受験の経済的負担について尋ねたところ、66.8％が「感じる」と回答した。物価高騰が子どもの受験勉強などのサポートに「影響した」との回答は約半数に上った。物価高が受験に影響したと答えた保護者539人に具体的な要因を質問し、51.6％が「塾や家庭教師の費用」と回答。「食費・栄養面の工夫にかかる費用」「模試や検定の受験費用」「教材購入費」などが続いた。受験