俳優の北村一輝が４日、自身のインスタグラムを更新。品川駅で遭遇した珍状況を明かした。「明けましておめでとうございます。」と始めた北村は、「品川駅でまさかの自分だらけ。」と投稿し、写真をアップ。自身が出演するゲームの広告が映し出された、駅構内の通路に設置された多数のビジョンの前で、サングラスと革ジャン姿で自撮りを決める様子を公開した。この投稿にファンからは「２０２６年もますます格好いいです」「