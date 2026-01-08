福岡県内には、福岡市の中心部を走る「警固断層帯」を含む主要な活断層7つがあります。2005年に福岡市などで最大震度6弱の揺れを観測した「福岡県西方沖地震」は活断層が動いたことによる地震と分析されています。 県が去年10月に発表した最新の被害想定では「警固断層帯」で最大震度7の地震が起きた場合、1800人が死亡し、避難先での厳しい避難生活などで800人が災害関連死するとされています。さらに懸念されるのは、県内で最