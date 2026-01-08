ドル買いがやや優勢ただ、ドル円は１５６円台でのレンジ取引＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル買いがやや優勢となり、ドル円も上昇。一時１５６．８０円近辺まで上昇する場面が見られたものの、１５６円台でのレンジ取引に変化はなく膠着した展開は続いている。 この日は複数の米経済指標が公表されていたが、まちまちな内容だった。ＦＲＢの金融政策への見方に変化はなく、今月のＦＯＭＣは据え置き、次回の