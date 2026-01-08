7日夜、山形県飯豊町で火事があり、住宅1棟が全焼したとみられています。人的な被害はありませんでした。７日午後8時すぎ、山形県飯豊町手ノ子のパート従業員・小関芳明さん（70）の住まいから煙があがっているのを近くの住民が発見し、119番通報がありました。火はおよそ2時間40分後に消し止められましたが、消防などの調べによりますと、この火事で木造2階建ての住宅1棟が全焼したとみられています。「1階の風呂場付近で炎