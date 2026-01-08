【ニューヨーク共同】米中西部ミネソタ州ミネアポリスで7日、移民・税関捜査局（ICE）による不法移民の大規模摘発があり、これに対する抗議行動に参加していた女性（37）がICE職員に撃たれて死亡した。国土安全保障省が明らかにした。ICEは6日からミネアポリスと周辺で2千人を動員し、ソマリア系移民らを対象に取り締まりを実施。米メディアによると、女性は移民ではないという。同省は、女性がICE職員を車でひこうとしたた