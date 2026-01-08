アメリカのトランプ大統領は、住宅価格の高騰への対策として、機関投資家による「戸建て住宅の購入」を禁止する考えを示しました。トランプ大統領は7日、自らのSNSに「機関投資家による戸建て住宅の購入を禁止するための措置を直ちに講じ、議会に法制化を求める」と投稿しました。トランプ大統領は住宅の購入と所有について、「長いあいだアメリカンドリームの頂点と考えられてきた」としたうえで、「バイデン前大統領と民主党が引